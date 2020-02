Bonucci vittima de "Le Iene", si ritrova a dare la caccia ai fantasmi

Leonardo Bonucci diventa un ghostbuster. Il giocatore della Juventus è l’ultima vittima degli scherzi de “Le Iene” e si è ritrovato a dare la caccia ai fantasmi nella casa dove presto andrà ad abitare, in un palazzo storico nel centro di Torino.

Per organizzare lo scherzo il programma si è servito della complicità della moglie del calciatore e dell’architetto che sta ristrutturando l’appartamento, il quale ha segnalato la presenza di strani rumori quando i locali sono completamente deserti.

Bonucci non è sembrato per nulla sorpreso dalla possibilità che la casa fosse infestata dagli spiriti e ha provato anche a comunicare con i “falsi” fantasmi, creati ad arte dalla Iena Sebastian Gazzarrini. E come se non bastasse, uno degli spiriti si è addirittura innamorato della moglie del difensore bianconero.