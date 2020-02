Ronaldo a Sanremo, dribbling da campione a fan e giornalisti

Abituato a sfuggire alle difese avversarie, dopo essere stato in platea al Teatro Ariston, Cristiano Ronaldo è riuscito a eludere fan e giornalisti nella notte sanremese. Dopo aver assisto a gran parte della terza serata che ha visto protagonista sul palco anche Georgina Rodriguez, il campione avrebbe atteso il termine del programma al Gran Hotel del Mare a Bordighera, dove poi lo avrebbe raggiunto la compagna. Ha depistato così coloro che invece erano in attesa di trovarlo in un noto ristorante di Sanremo, vicino all'Ariston.