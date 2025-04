Dopo aver segnato un’epoca, alcuni degli anime più amati di sempre sono disponibili nella sezione “I Mitici” della Boing App, completamente gratuita, sicura e senza bisogno di registrazione: da aprile sarà possibile seguire tutti gli episodi delle serie animate giapponesi, iniziando da Pollon, proseguendo a giugno con Hello! Spank e concludendo l’anno con Che Campioni! Holly e Benji. Pollon si conferma un vero e proprio cult trasmesso in Italia nel 1984, che racconta la storia di una simpatica bimba dai riccioli d’oro, mini-dea dell’Olimpo, protagonista di una surreale commedia infantile, parodia della mitologia greca. A giugno si prosegue con Hello! Spank, una storia di affetto e amicizia vista attraverso gli occhi di un adorabile cane e della sua padroncina, in onda per la prima volta in Italia nel 1982, anno in cui è stato prodotto anche il movie “Le Pene D’Amore di Spank”, mentre a settembre saranno disponibili gli episodi di Che Campioni! Holly e Benji, che dal suo debutto in Italia nel 1986, con partite di calcio mozzafiato, campi da gioco che sembrano non finire mai e un cast di amatissimi personaggi, ispira gli spettatori a sognare in grande, a lottare per le proprie passioni e a credere che nulla è impossibile. Oltre alla sezione dedicata sulla Boing App, la programmazione rivive anche su Mediaset Infinity, dove i titoli di queste serie animate sono disponibili nel boxset dedicato alle Anime giapponesi.