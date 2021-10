"Boing Challenge", via alla seconda edizione condotta da Tommaso Cassissa

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno è pronto a tornare con la seconda edizione "Boing Challenge" . L'appuntamento è fissato a partire dall’11 ottobre in esclusiva sulla Boing App e poi dal 18 ottobre andrà in onda tutti i lunedì alle ore 19.50 su Boing. A condurre il programma ci sarà anche questa volta Tommaso Cassissa , che ha raccontato a Tgcom24 la sua esperienza televisiva e le novità del game show.

Come è andato il tuo esordio in tv l'anno scorso?

È andato alla grande! Mi sono sentito subito parte di una famiglia che mi ha accolto e insegnato le basi di questo bellissimo mestiere. Mi sono impegnato tanto, è stato stancante, è un lavoro che richiede la giusta dose di professionalità ad entusiasmo. Parlando di numeri i risultati sono stati ottimi e sono davvero fiero di questo, speriamo di fare ancora meglio con la seconda edizione.

Per la seconda edizione è stato diverso? Ti senti cambiato?

Ho imparato tantissime cose nuove e sento di essere maturato, ho acquisito maggiore fiducia in me stesso e molta più consapevolezza di che cosa voglia dire essere un presentatore

Raccontaci le novità di questa nuova edizione del game show

Le puntate saranno divise tra Boing App e Tv, non ci saranno più gli adulti ma soltanto i ragazzi. Personalmente mi metterò in gioco molto di più rispetto all’edizione scorsa giocherò con i ragazzi e mi divertiró insieme a loro.

Quali caratteristiche ti piacciono del programma?

La competitività dei ragazzi, il forte legame che si crea sul set e soprattutto la varietà di sfide fighissime in cui il divertimento è sempre l’arma vincente.

Cosa c'è nel tuo futuro prossimo a livello artistico? Nuove esperienze? Continuerai con la musica o la conduzione?

Ho un sacco di progetti in mente, la mia idea è quella continuare a sperimentare il più possibile all’interno del mondo dello spettacolo. Non abbandonerò nessuna strada, ma è molto probabile che inizi a percorrerne di nuove!

Tante le novità di questa seconda edizione di "Boing Challenge". Il game show, infatti, sarà disponibile ogni settimana in esclusiva sulla Boing App con tre inedite puntate (lunedì, mercoledì e venerdì) nelle quali si svolgeranno le prove volte alla creazione delle squadre che si sfideranno, poi, nel puntatone ad eliminazione in onda in esclusiva su Boing ogni lunedì alle 19.50.

Il programma vedrà coinvolti 12 giovani concorrenti provenienti da tutta Italia e, a differenza dello scorso anno, a partecipare saranno solo i ragazzi, senza adulti, per un’edizione ancora più spassosa e all’insegna della “kidocrazia” in puro stile Boing! In ogni puntata i ragazzi si sfideranno per mettere alla prova le loro abilità, sia fisiche che mentali in nuove e sempre più originali challenge. Divisi in squadre, in coppia o singolarmente, i ragazzi affronteranno giochi incredibili, che coinvolgeranno i fan del game show dal primo minuto.

In questa seconda edizione il pubblico potrà assistere a giochi mai visti prima, interattivi, divertenti e mai scontati: dal bowling umano, a partite di calcio nelle quali i concorrenti saranno travestiti da lottatori di Sumo, sfide che vedranno sfere piene di slime e ancora archi romani da costruire e uova e secchiate d’acqua da evitare!

Saranno solo quattro i ragazzi che si sfideranno nell’ultima puntata (in onda su Boing il 13 dicembre), che decreterà il Challenge Master che si aggiudicherà il trofeo creato per la seconda edizione e il premio finale: una crociera nel Mediterraneo insieme alla sua famiglia.