Bobo tv, "Le Iene" interrompono la diretta: "Ecco il modulo di divorzio da Adani, Ventola e Cassano"

La Bobo Tv è cambiata. Al "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest" non c'è più spazio per Adani, Cassano e Ventola sostituiti da youtuber e creator. Lo conferma Christian Vieri nella prima puntata del suo nuovo format. E dopo il Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia" a Cassano che ha confermato le divergenze tra gli ex colleghi, parlando addirittura di un "quinto" attore nella vicenda, anche "Le Iene" provano a vederci chiaro nella questione e irrompono a sorpresa durante la trasmissione presentando un modulo di divorzio veloce all'ex bomber.

"Adesso ti diamo un modulo di divorzio veloce, così lo firmi e nessuno parla più di questa storia. Che ne dici?", dichiara la iena Sebastian Gazzarini che prende alla sprovvista Bobo Vieri durante la diretta del suo programma. La iena poi ha elencato le ragioni del "divorzio": "A) Ventola è sempre ubriaco; B) È più forte Ronaldo di Messi; C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e, infine; D) Adani ha un po rotto il c***o. Qual è?". "Nessuna delle quattro. Non firmo nulla se non c'è il mio avvocato", replica divertito l'ex calciatore.

Sebastian Gazzarini allora incalza Vieri e gli chiede di confermare quanto dichiarato da Cassano durante la consegna del Tapiro di "Striscia" dove ha confermato le divergenze tra gli ex colleghi e la "mancanza di condivisione" rispetto al progetto. Ma Vieri torna serio e non sembra avere nessuna intenzione di parlarne. "Allora ti spiego, le cose che succedono dentro lo spogliatoio, rimangono nello spogliatoio. Quindi, puoi fare tutte le domande che vuoi. Io dico che quello che succede lì rimane", conclude.