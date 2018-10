Bobby Solo e Veronica: l’incontro tra padre e figlia dopo 15 anni

Si sono ritrovati dopo 15 anni di lontananza: Bobby Solo e la figlia Veronica, avuta dalla relazione del cantante con la corista Mimma Foti. Padre e figlia si erano persi di vista quando lui si era separato dall'ex compagna. Da allora, gli appelli della ragazza per recuperare il rapporto col proprio padre non sono mai finiti. Così come i problemi legali tra i due. L’esperienza di Veronica al Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori mediatici sulla vicenda, dalla casa lei aveva gridato più volte: “Papà non voglio soldi, voglio il tuo amore”. Per la prima uscita pubblica da padre e figlia insieme, i due hanno scelto il salotto di Domenica Live, dove era presente anche il più piccolo dei figli di Bobby Solo, il piccolo Ryan, avuto dall’ultima relazione tra il cantante e la nuova compagna Tracy. “Ora che questa storia è finita, mi sento liberato”, ha concluso Bobby Solo.