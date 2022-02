Bob Saget ha sbattuto la testa ed è andato a dormire: morto per un trauma cranico

Ha battuto accidentalmente la testa e poi è andato a dormire. E' morto così Bob Saget . A rivelarlo è la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla polizia. Il comico, famoso per la sua interpretazione nella sitcom " Gli amici di papà ", è stato trovato senza vita a gennaio in una stanza di albergo a Orlando, in Florida. Nessuna traccia di droga o alcol è stata rivenuta durante l'autopsia.

Saget, cabarettista d'esperienza, aveva appena iniziato un nuovo tour comico negli Stati Uniti, esibendosi con grande successo fino alla sera prima della sua morte.

Dopo lo spettacolo aveva espresso la sua gioia per essere tornato sul palco in un post su Instagram, dicendo ai fan che era "felicemente dipendente" dal suo mestiere.

Era però conosciuto soprattutto per il ruolo di Danny Tanner nella sitcom "Gli amici di papà", dove ha recitato tra il 1987 e il 1995 insieme agli attori John Stamos e Dave Coulier. Ruolo poi ripreso nel 2016 quando Netflix ha deciso di riprendere il programma per altre cinque stagioni. E' stato anche la voce narrante del telefilm "How I Met Your Mother".

