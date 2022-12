Bob McGrath, morto l'unico umano dello show "Sesame street"

A darne notizia è stata la famiglia in un post pubblicato su Facebook. Non è stata comunicata la causa della morte.

L'ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA - "La famiglia McGrath ha delle tristi notizie da condividere. Nostro padre Bob McGrath è morto oggi. È morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia", si legge sulla pagina Facebook dell'artista.

L'OMAGGIO DI SESAME STREET - Per onorare Bob McGrath dopo la sua morte l’azienda televisiva Sesame Workshop dietro al popolarissimo programma per bambini ha scritto su Twitter che “piange la scomparsa di Bob McGrath, un amato membro della famiglia Sesame Street da oltre 50 anni“. L'attore interpretava se stesso, ed era l'unico umano tra la famosa banda di pupazzi. McGrath era un membro fondatore del cast fin dalla messa in onda nel 1969. Ha partecipato a ben 47 stagioni dello show fino al 2017.

LE CANZONI DEL PROGRAMMA - Bob McGrath ha fornito un contributo fondamentale anche per canzoni del programma come "People in your neighborhood", "Sing a song", "If you're happy and you know it", oltre alla celebre sigla.

LA CARRIERA - L’attore era cresciuto in Illinois e ha studiato musica e canto all’Università del Michigan e alla Manhattan School of Music. Prima di unirsi a "Sesame Street" è stato anche un cantante nella serie degli anni 60 "Sing Along With Mitch".