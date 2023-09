Miller era nato il 17 settembre 1979 ed era cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Durante la sua infanzia, ha combattuto contro la coalizione Tarsal, una rara condizione che colpisce la cartilagine delle caviglie.

La carriera

La svolta nella sua carriera è avvenuta quando ha firmato un contratto come modello per Wilhelmina, e in seguito ha interpretato Richie Novak, dal 2007 al 2008, nella soap opera "La valle dei pini" (All My Children). Miller è poi passato a “Febbre d'amore" per assumere il ruolo di Billy Abbott. Proprio questo ruolo gli è valso tre Daytime Emmy, di cui due come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Uscito dalla soap nel 2014 è entrato a far parte del cast di "General Hospital", dove era rimasto fino al 2019, interpretando prima Jason Morgan e poi Drew Cain prima di passare a "Suits" per cinque episodi.