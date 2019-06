INASPETTATO MESSAGGIO SOCIAL 18 giugno 2019 12:06 Bill Cosby si definisce "Papà DʼAmerica" in un post dal carcere: piovono critiche Messaggio social del comico mentre è detenuto nel carcere di massima sicurezza in Pennsylvania

Condannato per violenza sessuale, Bill Cosby ha diffuso via social un inaspettato messaggio ai fan per la Festa del Papà dal carcere in cui è recluso. Secondo il suo portavoce Andrew Wytt, l'attore avrebbe dettato ogni parola tramite una telefonata. "Hey, Hey, Hey. È il Papa d'America", si legge nel post, che continua con: "È un onore essere chiamato Padre, quindi oggi facciamo un rinnovato giuramento di adempiere il nostro scopo: rafforzare le nostre famiglie e comunità". Tante le reazioni e le critiche online.

L'81enne una volta era considerato il "Papà d'America" per il pubblico televisivo grazie al successo della serie "I Robinson". In allegato al messaggio c’è un vecchio video di Cosby che parla di schiavitù e razzismo ("Dopo la schiavitù, l'America ha continuato a distruggere la famiglia dell'uomo afroamericano ed è una storia piuttosto terribile da insegnare").



Da notare che tra gli hashtag inseriti è stato aggiunto anche #FarFromFinished, con cui l'attore sembra convinto di non aver concluso la sua carriera dietro le sbarre.



Il post online ha scatenato i commenti negativi da parte di molti che si son dette contrariate dal fatto che una persona condannata per violenza sessuale sia considerabile come padre modello.