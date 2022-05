"Big Show", il meglio dell'ultima puntata del programma di Enrico Papi

Si è conclusa domenica 8 maggio l'avventura di

"Big Show"

Enrico Papi

, il varietà condotto da, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Nel corso dell'ultima puntata gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che hanno guardato lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa sono stati coinvolti improvvisamente nello show all’improvviso.

Il mattatore

Enrico Papi

Zeudi Di Palma

Scintilla

Cristina D’Avena

, affiancato dalla bellissima(Miss Italia 2022), e dal comico, nel ruolo di aiutante maldestro, ha regalato al pubblico grandi risate ed emozioni grazie agli scherzi e alle sorprese realizzate ad alcuni degli spettatori in studio e in giro per l'Italia. Nel ruolo inedito di inviatache, in occasione della puntata conclusiva del programma, ha proposto al pubblico un eccezionale medley dei suoi brani più famosi.