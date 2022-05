Bianca Guaccero: "Sulla base di titoli sensazionalistici costruite realtà che non esistono"

"La cosa che ho voluto sottolineare non è legata alla fine di un programma, ma a una macchina, alcuni meccanismi attraverso le vite soprattutto di chi fa il nostro mestiere, voglio dire che vengono prese delle frasi, affermazioni e vengono scritti e ideati titoli sensazionalistici e sulla base di questi vengono costruite

realtà che non esistono

Bianca Guaccero

"Verissimo"

". Così, ospite a, ha parlato delle notizie non vere riportate da un certo tipo di stampa.

"Questo significa sfruttare - ha spiegato la conduttrice - perché

si fa questa gara a chi fa il titolo più altisonante

questo è un fenomeno che va approfondito e fermato

per cercare di avere clic in più, quindi un guadagno, però questo lo si fa, a volte dimenticandosi, sulle vite degli altri, sulle persone in carne e ossa, su chi ha una storia e questo non lo dico solo per me perché ho lanciato dei messaggi condivisi da tantissime persone dello spettacolo e non, perché, perché è una macchina".

"Parlo di un determinato sistema che è molto riconoscibile per il quale tu vedi questo titolo altisonante poi leggi l'articolo e ti accorgi che dentro non c'è scritto nulla però quel titolo resta", ha concluso l'attrice.