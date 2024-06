"Voglio dare un abbraccio al fratello di Francesca, a tutta la sua famiglia e a tutte le truccatrici e parrucchiere della Rai che le sono state vicino fino all'ultimo momento, fino al momento in cui Francesca che ha dovuto sopportare dei dolori fortissimi, perché sapete che questa malattia purtroppo quando presa in fase avanzata, come è successo a lei, non lascia scampo. Ha sopportato quei dolori con il sorriso, la simpatia e l'allegria che ci ha comunicato per tutta la sua vita. Un abbraccio grandissimo a Francesca che se ne è andata per sempre e a tutte voi, sarete sempre nel mio cuore" ha concluso Bianca Berlinguer.