Bianca Berlinguer torna a "È sempre Cartabianca" con gli occhiali da sole: "Mi sono operata anche all'altro occhio"

Iniziata la puntata, la padrona di casa ha scelto di affrontare l'argomento per prima cosa, senza lasciare spazio a dubbi o supposizioni. "Vi chiedo scusa sin da ora, come ho fatto un anno fa. Avevo fatto un occhio, ora l'intervento all'altro occhio", ha spiegato. Poi ha chiarito il motivo di quella scelta: "Per un periodo spero breve mi dovrete sopportare con questi occhiali scuri perché le luci nello studio sono troppo forti e senza questi occhiali non riuscirei a sostenerle". Dopo la premessa, è passata ai temi della serata.