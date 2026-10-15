Bianca Berlinguer torna a "È sempre Cartabianca" con gli occhiali da sole: "Mi sono operata anche all'altro occhio"

Mercoledì 14 ottobre Bianca Berlinguer è comparsa nello studio di "È sempre Cartabianca", su Rete 4, con gli occhiali da sole calati sul viso. Era già successo il 13 gennaio 2026: allora la conduttrice si era sottoposta a un intervento a un occhio, adesso è toccato all'altro. Per qualche settimana, quindi, il pubblico dovrà riabituarsi a vederla così, dietro le lenti scure.
A rompere il ghiaccio, prima ancora che lei prendesse la parola, è stato Paolo Del Debbio. Durante il collegamento tra "4 di sera" e la trasmissione successiva, il giornalista ha notato subito gli occhiali e ci ha scherzato su, mettendo in piedi una piccola coppia da romanzo d'azione: "Sembri un po' James Bond, e io sono il tuo Sherlock Holmes".
Iniziata la puntata, la padrona di casa ha scelto di affrontare l'argomento per prima cosa, senza lasciare spazio a dubbi o supposizioni. "Vi chiedo scusa sin da ora, come ho fatto un anno fa. Avevo fatto un occhio, ora l'intervento all'altro occhio", ha spiegato. Poi ha chiarito il motivo di quella scelta: "Per un periodo spero breve mi dovrete sopportare con questi occhiali scuri perché le luci nello studio sono troppo forti e senza questi occhiali non riuscirei a sostenerle". Dopo la premessa, è passata ai temi della serata.
La scena ricalca quella di nove mesi fa. Il 13 gennaio, alla ripresa del programma dopo la pausa natalizia, la giornalista si era presentata con gli stessi occhiali e aveva parlato di un piccolo intervento, precisando che non era nulla di grave. Anche in quell'occasione la spiegazione era arrivata in apertura, prima del consueto collegamento con l'ospite fisso Mauro Corona.