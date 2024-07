"È Sempre Cartabianca", Bianca Berlinguer balla con Cristiano Malgioglio | Poi lui confessa: "Mi sono lasciato"

Nel corso della chiacchierata, Malgioglio ha affrontato con Berlinguer e Mauro Corona anche il discorso della morte. Se per lo scrittore è un'idea che non fa paura, per il giudice di "Amici" è meglio non parlarne: "Sono venuto qui perché voglio tanta allegria e lui invece mi parla di morte. Io voglio divertirmi. Non bisogna avere paura - ha detto -. Se uno ha timore della morte è perché ha fatto tanti peccati nella vita". Corona spiega: "Bisogna metterla in conto. Quanti amici la sera prima erano lì e l'indomani non c'erano più per un infarto o un incidente? Dobbiamo mettere in contro che potrebbe capitare anche a noi. Crediamo sempre che muoiano gli altri, che facciano gli incidenti i figli degli altri...". Restando sul tema, Malgioglio ha dichiarato che sulla propria lapide vorrebbe far scrivere: "Finalmente ha smesso di fare shopping". E a Mauro Corona che continuava ad argomentare, ha fatto il gesto delle corna "Mamma mia, ragazzi, bisogna proprio fare le corna qua..." , ha scherzato Malgioglio.