Bergamo, catene di abbracci per salvare gli alberi di Piazza Dante

A Bergamo si combatte una battaglia a colpi di abbracci. La stanno conducendo alcuni semplici cittadini che si oppongono all’abbattimento di 11 alberi in Piazza Dante, previsto dal piano di riqualificazione dell’area deciso dall’amministrazione comunale.

"Mattino Cinque" si è collegato in diretta con la città durante un sit-in di protesta coi manifestanti stretti, con degli abbracci, a queste piante di 60-70 anni. “Sono sani, non ci hanno presentato nessuna perizia che dica il contrario”, dichiara Barbara Baraldi, in prima fila nella lotta per salvare questi olmi. “Sono polmoni di ossigeno e storia della nostra città”, aggiungono altre attiviste intervistate.