Benedetta Rossi vittima di una truffa allerta i fan: "Fate attenzione e segnalate"

Ma la foodblogger non è rimasta in silenzio e, attraverso i suoi profili social, ha spiegato ai follower di non aver mai dato il consenso per l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario: "Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente. Voi

segnalate, segnalate e segnalate

quando la vedete".

Non molto tempo fa la stessa cosa era successa a

Mara Venier

Katia Follesa

Geppi Cucciari

che prontamente aveva sottolineato di non aver mai utilizzato i prodotti dimagranti in questione e che il sito aveva realizzato un fotomontaggio con il suo viso. Ma non solo: vittime anche, ovviamente anche loro estranee alle pubblicità in questione.