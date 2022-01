Benedetta Rossi si è operata: "L'intervento è riuscito, sto bene"

L'avevamo lasciata con qualche preoccupazione con l'annuncio di un intervento alla schiera da subire. Benedetta Rossi è tornata sui social per annunciare ai fan l'esito: "È andata! L'intervento è riuscito" ha scritto in un post accompagnato da un’immagine che la ritrae provata in un letto d'ospedale. "Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento", aggiunge.

Solo un paio di giorni fa la food blogger aveva pubblicato un post in cui appariva seduta non davanti ai fornelli come siamo abituati a vederla, condividendo con i follower la sua preoccupazione per un intervento alla schiena. “Eccomi qua… mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso un po' forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo” scrive scatenando la preoccupazione ma anche il sostegno dei 4 milioni che la seguono.





“Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto vi auguro una bellissima giornata" ha scritto Benedetta che per un giorno non aveva pubblicato immagini in cucina o foto con Marco o con l’amato cane Cloud.

