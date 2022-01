Benedetta Rossi preoccupa i fan: “Devo operarmi alla schiena”

La ricetta questa volta sta nell’affetto dei fan. Benedetta Rossi pubblica un post in cui appare seduta e non davanti ai fornelli come siamo abituati a vederla e condivide con i follower la sua preoccupazione per un intervento alla schiena. “Eccomi qua… mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo” scrive scatenando la preoccupazione ma anche il sostegno dei 4 milioni che la seguono.

“Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto vi auguro una bellissima giornata” scrive la food blogger Benedetta Rossi che per un giorno non pubblica immagini in cucina o foto con Marco o con l’amato cane Cloud. “Tornerai più forte di prima”, “Siamo tutti con te” le scrivono inondandola di affetto. Anche Sandra Milo le esprime tutta la sua vicinanza per un’operazione alla schiena che anche lei dovrebbe affrontare da tempo ma continua a rimandare. Poi tocca a Marco distrarla e alleggerirla con un’uscita “mondana” inaspettata. “Sapete dove mi ha portato? – domanda Benedetta ai fan – A prendere l’aperitivo. Erano 15 anni che non mi portava…”. Nelle Stories si filma in primo piano, con Marco sdraiato sul divano, e tra risate e racconti di coppia si gusta una serata serena in attesa del ricovero.

