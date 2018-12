Benedetta Mazza: “Io e Stefano Sala non stiamo insieme”

“Non stiamo insieme”. Benedetta Mazza, ospite -come tanti altri concorrenti dell’ultimo GF Vip di “Verissimo”, vuole togliere subito ogni dubbio sul suo rapporto con Stefano Sala che aveva tanto fatto discutere dentro la Casa. “È una persona che sicuramente mi fa stare meglio, mi illumina lo sguardo. Però lui a casa ha una persona e io no ed è giusto che siamo solo amici”. Benedetta poi parla anche del perché fuori dal Grande Fratello è sempre stata più riservata: “Nella Casa ho trovato punti di riferimento, io invece non ne ho mai avuti. Sono sempre stata il mio Nord”. Poi un messaggio anche contro chi ha criticato le sue forme, considerate da qualcuno degli inquilini troppo abbondanti: “Sono solo una ragazza che rappresenta quelle donne con qualche chilo in più..ma cosa c’è di male?”.