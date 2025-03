Bella Ramsey ha scoperto il suo autismo durante le riprese di "The Last of Us"

La star britannica classe 2003, candidata nel 2023 agli Emmy per il ruolo di Ellie, ha raccontanto che durante le riprese, un membro della troupe aveva dato per scontato che lei soffrisse di un disturbo dello spettro autistico, dato che c'erano somiglianze con i comportamenti della figlia, affetta da quei disturbi. E così Bella Ramsey ha deciso di sottoporsi a una visita da uno specialista, scoprendo di soffrire anche lei di un disturbo dello spettro. "È stato liberatorio", ha detto l'attrice, spiegando che la diagnosi l'ha resa consapevole di molti suoi comportamenti che prima non riusciva a spiegare. "Mi ha permesso di camminare nel mondo con maggiore grazia verso me stessa, anche quando non riesco a svolgere le semplici attività quotidiane che per gli altri sembrano naturali. Ho sempre osservato e imparato dalle persone. Il fatto di dover imparare più consapevolmente come socializzare e interagire con gli altri mi ha aiutato anche nella recitazione". Ha poi rivelato che ora è più facile, anche sul set: "Ho orari precisi e mi dicono cosa indossare, come posizionarmi, dove stare e cosa mangiare".