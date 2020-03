Belen: "Sono tanto felice... Si può perdonare e si può ricominciare”

Dopo un lungo periodo di separazione, Belen e Stefano si sono lasciati alle spalle incomprensioni e ripicche per riscoprirsi più innamorati che mai: “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore”, prosegue: “non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

A Silvia Toffanin, che le chiede cosa le piaccia di più di suo marito, la conduttrice argentina risponde: “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”.

E, a proposito di nostalgia e momenti dolorosi, Belen confida per la prima volta: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste.”

Infine, sui rumors che vorrebbero la coppia convolare nuovamente a nozze, Belen risponde: “No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.

