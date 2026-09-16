"Beautiful", le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Dopo il licenziamento di Hope, le tensioni alla Forrester Creations continuano ad aumentare. Eric si dice contrario alla decisione di Ridge e di Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza, mentre Steffy ribadisce che il suo comportamento con Finn ha reso inevitabile l'allontanamento.



Zende prova a difendere il valore della linea e a far riflettere la famiglia, ma trova un muro invalicabile. Intanto Hope, ancora sconvolta, riceve il pieno sostegno di Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia.



Lavorando su alcune questioni societarie che riguardano le tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter scopre un'opportunità inattesa: modificando l'assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all'insaputa degli amministratori delegati.

