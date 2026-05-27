Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno, sette giorni su sette. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dall'1 al 7 giugno.
"Be My Sunshine", le trame dall'1 al 7 giugno
All'evento dello stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri, smascherano Doygun, mostrando a tutti le sue vere intenzioni e quelle dell'azienda, ossia deturpare l'ambiente e la natura per rendere l'isola un centro di attrazione turistica.
Poyraz è scomparso dopo essere fuggito dall'ospedale, tutta l'isola si impegna a cercarlo: Alper e Melisa lo cercano nel loro vecchio liceo, Haziran Biricik e Gorkem nel bosco.
Intanto, Sadik diventa famoso grazie a un video diventato virale in cui Gorkem lo inquadra. Mentre Batu e Idil restano a casa di Selma.
Zorba viene ritrovato in fin di vita e deve essere operato. Aliye informa Poyraz dell'accaduto con un messaggio e Poyraz è costretto a tornare a casa. Ayten tenta di stargli vicino, ma lui allontana sua madre.
Haziran ha lasciato l'isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz, prima la cerca dappertutto, poi accetta la cosa. Biricik, intanto, ha bisogno di finire i lavori nel negozio e scopre che Beyazit la sta boicottando e che nessun operaio è disposto a lavorare per lei.
Haziran è a Smirne dove, a causa di un piccolo incidente, conosce Kutay, un manager che sembra poterla aiutare a trovare un nuovo lavoro. Intanto, sull'Isola delle Rondini, Poyraz non è affatto convinto che sia stato Batu a cercare di ucciderlo.
Infine, in centrale, vedendo un filmato delle videocamere di sorveglianza, Idil e Latif scoprono che, la sera dell'incidente di Poyraz, Batu ha provato a togliersi la vita. Idil, mortificata, prova a chiedergli scusa, ma Batu, afflitto, se ne va senza dirle una parola.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.