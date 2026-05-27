"Be My Sunshine", le trame dall'1 al 7 giugno

All'evento dello stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri, smascherano Doygun, mostrando a tutti le sue vere intenzioni e quelle dell'azienda, ossia deturpare l'ambiente e la natura per rendere l'isola un centro di attrazione turistica.



Poyraz è scomparso dopo essere fuggito dall'ospedale, tutta l'isola si impegna a cercarlo: Alper e Melisa lo cercano nel loro vecchio liceo, Haziran Biricik e Gorkem nel bosco.



Intanto, Sadik diventa famoso grazie a un video diventato virale in cui Gorkem lo inquadra. Mentre Batu e Idil restano a casa di Selma.



Zorba viene ritrovato in fin di vita e deve essere operato. Aliye informa Poyraz dell'accaduto con un messaggio e Poyraz è costretto a tornare a casa. Ayten tenta di stargli vicino, ma lui allontana sua madre.



Haziran ha lasciato l'isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz, prima la cerca dappertutto, poi accetta la cosa. Biricik, intanto, ha bisogno di finire i lavori nel negozio e scopre che Beyazit la sta boicottando e che nessun operaio è disposto a lavorare per lei.



Haziran è a Smirne dove, a causa di un piccolo incidente, conosce Kutay, un manager che sembra poterla aiutare a trovare un nuovo lavoro. Intanto, sull'Isola delle Rondini, Poyraz non è affatto convinto che sia stato Batu a cercare di ucciderlo.



Infine, in centrale, vedendo un filmato delle videocamere di sorveglianza, Idil e Latif scoprono che, la sera dell'incidente di Poyraz, Batu ha provato a togliersi la vita. Idil, mortificata, prova a chiedergli scusa, ma Batu, afflitto, se ne va senza dirle una parola.