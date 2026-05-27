"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'1 al 6 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'1 al 6 giugno.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dall'1 al 6 giugno
Halit, tornato al vertice della holding, sceglie Ender come suo braccio destro, mettendo da parte Sahika, e conferma Kerim nel ruolo di manager. Allo stesso tempo si dimostra un padre attento e premuroso per Halit Can.
Con il sostegno segreto di Asuman, Halit tenta di riconquistare Yildiz invitandola al ricevimento nella sua nuova villa, dove le dona una preziosa collana.
Durante la festa, nel momento in cui Halit chiede a Yildiz di sposarlo, alcuni finti poliziotti fanno irruzione e cercano di rapire Zehra.
Intanto Sahika svela a Kaya il segreto legato alle quote di Ender, compromettendo seriamente il loro matrimonio. Nel frattempo, Yildiz confessa i suoi sentimenti per Kerim: come reagirà Halit?
Ender, convinta che sia Sahika la causa della rottura con Kaya, decide di affrontarla e propone di trovare un accordo tra loro per evitare di farlo soffrire ancora.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.