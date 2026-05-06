"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della seconda puntata

Mercoledì 29 aprile è andata in onda la prima puntata del festival musicale. Tra i tanti artisti che hanno preso parte alla festa, Noemi, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Marco Masini, Rkomi, Geolier e Annalisa.