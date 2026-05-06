Mercoledì 6 maggio

"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della seconda puntata

Mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il festival musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin

06 Mag 2026 - 11:00
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Mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "TIM Battiti Live Spring", la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.

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I cantanti della seconda puntata

 Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli DiVersi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

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Il cast della puntata d'esordio

 Mercoledì 29 aprile è andata in onda la prima puntata del festival musicale. Tra i tanti artisti che hanno preso parte alla festa, Noemi, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Marco Masini, Rkomi, Geolier e Annalisa.

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