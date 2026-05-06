"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della seconda puntata
Mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il festival musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin
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Mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "TIM Battiti Live Spring", la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.
I cantanti della seconda puntata
Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli DiVersi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.
Il cast della puntata d'esordio
Mercoledì 29 aprile è andata in onda la prima puntata del festival musicale. Tra i tanti artisti che hanno preso parte alla festa, Noemi, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Marco Masini, Rkomi, Geolier e Annalisa.