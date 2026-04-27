"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della prima puntata

Mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 parte "TIM Battiti Live Spring" , la versione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker che sarà affiancata da Alvin . Le tre puntate del programma musicale di Canale 5 sono state realizzate a Ferrara , nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.