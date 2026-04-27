Mercoledì 29 aprile

"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della prima puntata

Lo spettacolo di scena a Ferrara vedrà tantissimi tra i più importanti protagonisti del panorama musicale italiano

27 Apr 2026 - 16:18
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Mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 parte "TIM Battiti Live Spring", la versione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker che sarà affiancata da AlvinLe tre puntate del programma musicale di Canale 5 sono state realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

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"Tim Battiti Live Spring", i cantanti della prima puntata

"Tim Battiti Live Spring", i cantanti della prima puntata Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco nel corso della prima puntata di mercoledì 29: Noemi, Levante, Mara Sattei, Tredici Pietro, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Cioffi, LDA, Aka 7even, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Marco Masini, Fedez, Rkomi, Emma, Sal Da Vinci, Geolier e Annalisa

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Il resto del cast

Il resto del cast Nelle prossime puntate, saranno molti altri gli artisti a salire sul palco del programma musicale di Canale 5, ecco chi saranno i protagonisti nelle prossime settimane: Alfa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Dargen D'Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fred De Palma, Gemelli Diversi, J-Ax, Malika, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Petit, Raf, Rocco Hunt, Samurai Jay, Sarah Toscano, The Kolors, Tropico, Welo.

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