"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della prima puntata
Lo spettacolo di scena a Ferrara vedrà tantissimi tra i più importanti protagonisti del panorama musicale italiano
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Mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 parte "TIM Battiti Live Spring", la versione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker che sarà affiancata da Alvin. Le tre puntate del programma musicale di Canale 5 sono state realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.