Barbie Ferreira, dimagrimento shock per la star di "Euphoria"

Barbie Ferreira ha scioccato i suoi fan con le sue ultime foto social che mostrano un dimagrimento record. L'attrice newyorchese è diventata celebre a livello internazionale con il ruolo di Kat Hernandez nella serie "Euphoria", serie lasciata tre anni fa perché a suo parere nella serie non veniva resa giustizia al suo personaggio, e Barbie non voleva "essere la migliore amica grassa. Non voglio fare quella parte". Oggi sarebbe impossibile, ma le foto pubblicate hanno scatenato numerose polemiche perché secondo molti la perdita di peso sarebbe dovuta all'uso di un farmaco per diabetici che negli ultimi tempi si è diffuso tra vip e influencer per un uso a fini "dietetici".