Barbara d’Urso risponde a Pupo: "La nostra ipotetica storia? Assolutamente falsa"

Barbara d'Urso replica a Pupo dopo che il cantautore, durante l’ultima puntata del "GFVip", ha lasciato intendere di aver avuto una storia con lei in giovane età. "Alcuni giornali riportano delle dichiarazioni su una presunta storia tra me e un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. In senso di età ovviamente", dichiara in diretta la conduttrice di "Pomeriggio Cinque".

"Ancora, dopo anni, continua a parlare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me: cosa che è assolutamente falsa". Una puntualizzazione che arriva dopo tempo come sottolinea la stessa d’Urso che conclude: "Io in questi anni ci ho riso e non ho mai replicato, ma ora voglio rispondere a questo ragazzo. Adesso basta parlare di me, amici come prima".