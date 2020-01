Barbara d’Urso a “Verissimo”: “Ogni momento con i miei figli è bellissimo”

Natale in Spagna dal fratello, con i suoi figli e il loro padre. Barbara D’Urso racconta a “Verissimo” come ha passato le vacanze e si commuove: “Mi capita sempre, quando di parlo dei miei ragazzi”, rivela la super conduttrice tv alla collega e amica Silvia Toffanin. Spiega che i suoi figli sono grandi, hanno più di trent’anni, e che lei ha fatto un accordo con loro: si impegna a non parlare dei suoi familiari in televisione, per tutelare la loro privacy. Poi uno scambio di battute con la padrona di casa, che le chiede se sia pronta a diventare nonna: “E tu lo sei?”, risponde D’Urso a Toffanin con una risata. Se ne riparlerà fra parecchi anni: i figli della conduttrice veneta sono bambini.