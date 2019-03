“In diretta televisiva mi ha offesa, in diretta si scuserà”: è così che Barbara d’Urso annuncia, durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”, uno degli ospiti della prima serata al suo nuovo programma “Live – Non è la d’Urso”, in onda su Canale 5. “Avrete capito che si tratta di Fabrizio Corona – continua la conduttrice – Si è scusato, lo sapete, lo hanno ripreso tutti. Ma verrà anche in studio”. Il contenzioso tra i due riguarda la pubblicazione di alcune foto su uno dei figli della conduttrice pubblicate da Corona, considerate fake news.



A chi si chiede se si parlerà dello scandalo in cui l'ex re dei paparazzi è coinvolto per il caso Fogli all’"Isola dei Famosi", d’Urso rassicura che non si toccherà l’argomento. “Sa anche che non sarà glorificato, che si parlerà del suo stile di vita e delle sue abitudini che ad alcuni non piacciono”, conclude.