"Non è la d'Urso": ospiti Al Bano, Heather Parisi e Fabrizio Corona

Barbara d'Urso torna in prima serata su Canale 5 con "Non è la d'Urso" da mercoledì 13 marzo. Il programma è targato Videonews e prevede tre ore di diretta in cui si alterneranno interviste, ospiti in studio, racconti, e una interazione con i social in modo da consentire al pubblico da casa di esprimere il proprio gradimento alle storie raccontate. Tra i primi ospiti Al Bano con Loredana Lecciso e i loro figli, Heather Parisi e Fabriizo Corona.