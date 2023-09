Barbara d'Urso si rifugia su Instagram, la replica: "Basta fare la vittima"

Il post ha animato le discussioni sui social e sui siti web, e tra le analisi più acute spicca quella del sito davidemaggio.it, che esordisce scrivendo che "esiste ciò che Barbara d'Urso dice e rivendica ma esiste anche ciò che Barbara d'Urso tralascia e dimentica", sottolineando come Mediaset in questi anni abbia "scommesso, sostenuto, promosso e difeso la conduttrice, anche quando forse sarebbe stato meglio lavarsene le mani".

In un lungo post pubblicato su Instagram, Barbara d'Urso , alla vigilia della partenza della sedicesima stagione di "Pomeriggio 5", ricorda gli esordi e l'evoluzione del programma che ha condotto per quindici anni.



Il sito ricorda come nel 2003, pur "non essendo un personaggio non di primo piano" le fu offerto il "Grande Fratello", il programma allora più importante della tv italiana. "E’ stata difesa e pompata dall’azienda anche quando i suoi programmi iniziavano a traballare (vedi "Live non è la d'Urso") per ascolti e contenuti con comunicati stampa trionfali e puntate su puntate", scrive ancora Maggio. E ancora: "A leggere le sue parole, sembra essere cascata dal pero per come la situazione sia precipitata.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, negli ultimi anni, è sempre stato onesto non lesinando critiche pubbliche ad alcuni suoi programmi e persino sbilanciandosi quando ha dichiarato che, dopo il Covid, quel tipo di infotainment non avesse più senso. Ed è in quel momento che le è stato affidato un programma di tutt’altro genere, "La Pupa e il Secchione". Una diminutio, sì, ma anche un’occasione di riscatto che è stata sprecata snaturando il format originario e riproponendo il tipo di televisione ormai palesemente non più gradita ai vertici Mediaset".



"Sulla ripartenza a settembre l'intenzione di riaverla c'era tutta - scrive ancora davidemaggio.it - ​​​​fin quando una goccia non ha fatto traboccare un vaso che era già stracolmo. Ed è la foto in cui si scimmiottava la posa fatta al funerale di Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, con quella che, a parer nostro ma evidentemente anche a parere di chi l'ha rimosso dal programma, era una più che inopportuna ironia".