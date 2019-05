Barbara d’Urso furiosa contro Pamela Prati: “Dimmi quanto è bello essere mamma guardandomi negli occhi”

Nella puntata di mercoledì 29 maggio di "Live - Non è la d'Urso" si è parlato ancora del caso Pamela Prati: nello specifico, del finto Sebastian Caltagirone. La madre del bambino spacciato per il figlio di Pamela Prati e l'ormai inesistente Mark Caltagirone aveva annunciato che avrebbe detto la sua sulla questione.



C'è però un dettaglio di questa vicenda che ha fatto infuriare Barbara d'Urso e la conduttrice lo spiega in diretta.



"Io sono anni che ospito a Pomeriggio Cinque donne e anche uomini truffati, che si innamorano virtualmente, che danno anche dei soldi perché sono plagiati. La mia domanda è: ok, Pamela Prati è come la comare di Cozzolino che è stata truffata. Io vorrei se avesse il coraggio, ma non ce l'ha, che lei venisse qui a spiegarmi perché da vittima truffata è venuta in trasmissine da me a raccontare 'Ho preso questi due bambini in affido, li porto a scuola, ho preso l'aereo mano nella mano con Sebastian...' Per quale motivo hai inventato tutto questo? Perché eri plagiata? Per non parlare dei bambini. Io sono furente per i bambini, perché so la verità e fra un po' la saprete anche voi. Quanto è bello essere mamma? Ma tu cosa ne sai? C'è chi veramente lotta per avere bambini in affido, dunque vieni qua e raccontamelo guardandomi negli occhi".