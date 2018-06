Paura per i giocatori dell'Arabia Saudita: durante il volo che li ha trasportati a Rostov, sede della seconda sfida che li vede impegnati al Mondiale, quella con l'Arabia Saudita, uno dei motori dell'aereo ha preso fuoco, scatenando il panico. Per fortuna, il guasto non ha impedito al pilota di far atterrare correttamente l'aereo in pista e tutti, così, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Durante Balalaika, lo show di Canale 5 sui Mondiali condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi, viene mostrato il video con l'aereo in fiamme.