Bafta Tv Awards, Jodie Comer e Sean Bean tra i vincitori: guarda il red carpet

Tra gli interpreti,

Jodie Comer

Sean Bean

Jamie Demetriou

Mo Gilligan

ha vinto il premio come attrice protagonista per il film tv "Help",quello per il miglior attore protagonista per il suo ruolo nel crudo dramma carcerario "Time", che ha trionfato anche come miglior miniserie dell'anno.ha portato a casa la statuetta per il miglior attore in una commedia per il suo ruolo in "Stath Lets Flats" eha trionfato con il suo programma comico "The Lateish Show".