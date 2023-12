"Babbo Natale fa la guerra!", la provocazione in musica dell'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete

"Babbo Natale fa la guerra!".

Irrompe con un titolo provocatorio il video natalizio di Luca Abete, che ha l'intento di creare un momento di riflessione su una tematica tragicamente attuale. Incisivo ma al tempo stesso emozionante e commovente, il testo è un'accusa agli adulti che costringono migliaia di bambini a vivere in zone di guerra. Il videoclip è stato pubblicato dall'inviato di Striscia la Notizia su Instagram. "Questo brano - spiega Abete - è una critica al mondo degli adulti, senza esclusioni. Ho tirato in ballo perfino Babbo Natale che rappresenta lìadulto "buono", saggio, amico dei bambini che stupiti, però, non riescono a comprendere come sia possibile che i 'grandi' fan la guerra anche il giorno di Natale".