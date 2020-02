“Avanti un altro!”, Paolo Bonolis e la domanda imbarazzante: “Non ho detto pecorina”

Durante l’ultima prova di “Avanti un altro!” la concorrente Antonella ha cercato di vincere 215mila euro, ma una domanda l’ha messa in grande imbarazzo. Infatti, quando Paolo Bonolis le ha chiesto: “Pecorella o maialina, la migliore amica di Peppa Pig è una?” la donna ha iniziato a ridere. Presa da una risata incontrollabile, la donna non è stata più in grado di parlare: Paolo Bonolis colto di sorpresa ha interrotto il gioco. Non riuscendo a capire cosa stesse succedendo, il conduttore ha voluto subito precisare: “Non è pecorina” scatenando così la reazione incontrollata del pubblico in studio che ha iniziato a ridere senza freni.