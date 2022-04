"Avanti un altro!", concorrente vince 99 mila euro al gioco finale

Nella puntata di mercoledì 20 aprile, ad "

Avanti un altro!

Canale 5

Paolo Bonolis

Luca Laurenti

" il game show preserale condotto suda, la concorrente Barbara è riuscita a portare a casa il montepremi di 99 mila euro durante una volata finale quasi perfetta nel gioco in cui per vincere è necessario dare le risposte errate.

"Per un niente, bravissima signora! Lei per un pelo non ha portato a casa 215mila euro", esclama il conduttore. "Non è che 99 mila mi fanno schifo", risponde scherzando la concorrente. Mancava solo un'ultima risposta, infatti, per potersi portare a casa il montepremi completo. Vediamo la sua scalata finale.