"Avanti un altro! Anche di sera", scendono in campo Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano

Giochi, risate e tanta leggerezza durante la nuova puntata di "Avanti un altro! Pure di sera", in onda domenica 6 febbraio in prima serata su Canale 5. Questa settimana a sfidarsi per la vittoria finale sono state la categoria del Bel Paese e quella dei Rivoluzionari, che tra i concorrenti ha visto la partecipazione di Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano.

Accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono intervenuti tanti ospiti che hanno sottoposto le domande ai protagonisti della gara, dagli storici Daniel Nilsson, Ilona Staller e Sara Croce agli interventi d'eccezione di Marisa Laurito e Antonio Razzi.

Al termine di un confronto serrato, però, nessuna delle due categorie è riuscita a conquistare i 150mila euro in palio, fermandosi a pochissime domande dall'ambito traguardo.