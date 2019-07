Auguri Spongebob! La spugna amata dai bambini compie 20 anni

Tanti auguri a Spongebob , la buffa spugna di mare che da vent'anni diverte adulti e bambini. Il personaggio è apparso sul piccolo schermo per la prima volta 17 luglio del 1999 e da allora la serie animata ha catturato il cuore di intere generazioni. Ma negli anni SpongeBob e i suoi amici sono diventati anche delle icone pop, creando un universo di personaggi, slogan e meme che hanno conquistato il pubblico adulto.

SPONGEBOB ESCE DALL'ACQUA



Negli anni Spongebob è uscito dal magico mondo sottomarino ed è diventato protagonista di un ricco merchandising. La simpatica spugna ha inoltre calcato le passerelle delle fashion week internazionali e si è aggiudicato un Tony Award grazie al musical di Broadway ispirato alla serie animata.



Per festeggiare i suoi 20 anni Spongebob ha pensato un regalo speciale per i suoi fan. Un episodio speciale inedito di 45 minuti, misto tra live-action e animazione, dal titolo "SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno", che verrà trasmesso durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Nella puntata Patrick e SpongeBob viaggiano nel mondo di superficie E QUI incontrano alcuni personaggi familiari. Nel frattempo, i residenti di Bikini Bottom sono impegnati ad organizzare una fantastica festa a sorpresa in suo onore.