A metà anni 90, quando è arrivata in Italia, Randi Ingerman è diventata subito sinonimo di sex symbol. Alla modella e attrice di Philadelphia è bastato un iconico spot per poi passare al cinema e alla televisione, non negandosi nemmeno nel 2004 un calendario sexy, in quegli anni un vero status symbol. Dopodiché ha deciso di spegnere i riflettori su di sé dedicandosi a una vita da imprenditrice avendo lanciato una sua linea di accessori per la cucina in silicone.

Dopo aver attraversato un periodo buio a causa di una serie di lutti in famiglia e la scoperta di una grave forma di epilessia che l'ha portata ad abbandonare il mondo dello spettacolo per molto tempo, non si è abbattuta e con l'aiuto di amici e medici ha ricominciato piano piano ad avere una vita normale.