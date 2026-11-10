Ascolti record per il “Grande Fratello Vip”

Lunedì 9 novembre su Canale 5, ascolti record per “Grande Fratello Vip”: 2.108.000 spettatori totali e il 18.63% di share individui (che sale al 19.8% sul target commerciale). Il reality show, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy, ha toccato picchi del 31.6% di share e 3.055.000 spettatori. Benissimo anche sui giovani: 26% sul target 15-34 anni. Grandi numeri anche sul fronte social: #GfVip è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia. Il prossimo appuntamento con “Gf Vip” - in prima serata su Canale 5 - è fissato per venerdì 13 novembre.