Fashion Style, Chiara Francini tra nuovi talenti

foto Ufficio stampa Correlati Il fascino di Chiara Francini 14:47 - A ottobre in prima serata su La5 arriva "Fashion Style" il primo talent tutto italiano dedicato alla moda e alla valorizzazione delle nuove leve della creazione. Il programma, condotto da Chiara Francini, attrice di cinema, teatro e tv, vedrà in gara 16 giovani provenienti dalle più importanti scuole del settore. In giuria Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e il giornalista e lo scrittore specializzato in moda Cesare Cunaccia. - A ottobre in prima serata su La5 arriva "" il primo talent tutto italiano dedicato alla moda e alla valorizzazione delle nuove leve della creazione. Il programma, condotto da, attrice di cinema, teatro e tv, vedrà in garaprovenienti dalle più importanti scuole del settore. In giuria, Silvia Toffanin e il giornalista e lo scrittore specializzato in moda

I concorrenti selezionati (oltre mille le candidature arrivate in redazione) formeranno quattro team creativi, composti da uno stilista, una modella, un make-up artist e un hair stylist. Attraverso varie prove ed esibizioni, i ragazzi si contenderanno l’ambito premio finale: la collaborazione professionale con un importante marchio di moda.



A stabilire il valore delle proposte dei team, una giuria formata dalle già citate Marcuzzi, Toffanin con Cesare Cunaccia a cui si aggiunge, a rotazione, una personalità di spicco del mondo della moda.



In Italia, Paese dei grandi stilisti, dei marchi più innovativi, delle sfilate più ammirate, arriva tutto il mondo professionale alla ricerca dello stile. Eppure nella tv italiana, i talent legati alla moda sono stati finora quasi tutti di importazione. Mediaset con "Fashion Style" ha deciso di dare spazio a un format originale Made in Italy, targato Colorado Film, che va alla ricerca dei professionisti della moda del futuro.