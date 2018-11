Eros Ramazzotti, Moreno, Fedez e i Club Dogo scaldano i Wind Music Awards di Roma

In una serata che ha messo a dura prova i presenti, c'era freddo e la pioggia in qualche modo si è fatta sentire, sul palco dalle 20.30 fino alle 24.22 (erroneamente il conduttore Carlo Conti aveva dichiarato le 23.22) si sono succeduti tutti gli artisti che, tra maggio 2012 e maggio 2013, hanno raggiunto con i loro album i traguardi del “disco d’oro”, “disco di platino” e “disco multi platino”. Ad aprire la serata è stato Claudio Baglioni che ha presentato il nuovo singolo "Con voi". Un progetto che vedrà il cantautore pubblicare diversi singoli fino al 2014 in cui presumibilmente saranno raccolti in un album. Il prossimo sarà "Dieci dita". Via via gli altri artisti che si sono succeduti come Eros Ramazzotti in gran forma e pronto per il concerto all'Olimpico nella sua città, Roma. Con Eros sul palco anche Biagio Antonacci, amico di vecchia data. C'è stato spazio anche per gli ex talent ormai diventati una certezza delle classifiche come Marco Mengoni che sale a quota tre dischi di platino. Chiara Galiazzo ha duettato con Fiorella Mannoia in "Mille passi". Ed è apparso anche Ligabue che con altri colleghi, come i negramaro in forma per i prossimi due concerti a Roma e Milano, hanno ritirato un riconoscimento per "Italia Loves Emilia", il concerto benefico per i terremotati emiliani organizzato a Campovolo. Liga si è mostrato un po' abbottonato sui prossimi progetti - a parte le sei date a settembre all'Arena di Verona - quando in realtà, anche dal suo ufficio stampa, è stato comunicato ufficialmente che il nuovo disco uscirà a novembre. Momenti di tenerezza quando è apparsa sul palco Loredana Berté per premiare l'amico di sempre Renato Zero.



Moreno dopo la vittoria di "Amici" è stato presentato anche al pubblico del Foro Italico e ha presentato "Che confusione" il suo singolo. Il direttore artistico del rapper, Emma, invece ha liberato tutta la sua energia rock con "Amami" e già è pronta per macinare chilometri lungo l'Italia col suo prossimo tour. Siparietto comico con Fiorello che è stato chiamato da Carlo Conti per riscaldare un po' lo show. Lo showman siciliano non ha deluso le aspettative rivelando anche, tra il serio e faceto, che gli attori presenti nelle prime due file sussurravano di essersi pentiti di aver partecipato alla serata. Infine gli ospiti internazionali, inspiegabilmente, sono stati reclusi oltre metà scaletta. Dunque sono saliti sul palco i Bastille, un po' svogliati, col tormentone "Pompeii", la rivelazione di X Factor Uk nonché pupillo di Robbie Williams, Olly Murs e infine l'artista poliedrico che ondeggia elegantemente tra il jazz e il pop Jamie Cullum. A chiudere lo show Renzo Rubino, vincitore del contest online “Wind Music Awards Next Generation”. L’artista, il più votato dal pubblico di Internet e dalla giuria di qualità, si è esibito presentando il singolo "Pop".



Insomma la serata ha evocato per certi aspetti lo storico Festivalbar anche se con una massiccia presenza di premi e premiazioni. Si potrebbe scommettere sull'arrivo di un Festival estivo itinerante o fisso in una città di 4-5 serate che metta assieme sul palco non solo i Big della musica ma anche i giovani, senza premiazioni ovviamente. Un modo anche per incentivare e promuovere al meglio le nuove leve, come ha auspicato Gianna Nannini ritirando il suo premio. E secondo qualche rumor, raccolto da Tgcom24, qualcuno ci sta già pensando seriamente. Crisi permettendo...

Andrea Conti