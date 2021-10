Arriva la nuova tv digitale, è il giorno dello "switch off"

E' arrivato il giorno della prima tappa del percorso verso il nuovo digitale terrestre, con il via alla trasmissione di alcuni canali nel nuovo standard Mpeg-4. Bisognerà verificare la compatibilità del televisore ed eventualmente cambiarlo con un nuovo modello in grado di supportare lo "switch off", usufruendo del relativo bonus. Si liberano così 700 Mhz per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia.