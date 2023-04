Arisa: "Nel non piacermi mi piaccio"

Ospite a "Verissimo" in collegamento dalla scuola di "Amici" Arisa racconta il suo ritorno come coach nel talent show in coppia col ballerino Raimondo Todaro e parla del suo rapporto col successo: "Nel non piacermi mi piaccio. Non siamo noi ma quello che facciamo che ci porta al successo. Sono diventata famosa a 26 anni quando già avevo costruito la mia vita normale", dice la cantante: "Cerco di vivere una vita normale".

Arisa ha raccontato poi il legame col mondo dell'estetica, settore nel quale lavorava prima di intraprendere la carriera come cantante: "Nelle stories che pubblico sui social non parlo quasi mai di musica ma sempre di trattamenti e centri estetici. C'è un'estetista che vive ancora in me poderosamente", scherza l'artista.