Antonio Zequila ricorda in lacrime il padre: "Sono stato il suo infermiere"

Non riesce a parlare Antonio Zequila mentre ricorda il padre scomparso nel mese di dicembre. "Negli ultimi due anni sono stato il suo infermiere", piange l'attore mentre parla, durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", degli ultimi anni di vita del papà.

"Quando è morto è stato doloroso per me, ma un sollievo per lui", conclude Zequila. "Penso che il tuo dolore sia quello di Carlotta, il mio e di tutti quelli a cui manca un genitore che non c'è più", interviene dallo studio il conduttore, Alfonso Signorini.