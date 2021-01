Antonella Elia: "Basta attacchi, ho avuto un tumore nel 2016... sono stata squartata"

Anche le cose brutte servono... Tutto questo a me è servito per fare pace con un dolore che tenevo chiuso in me", Antonella Elia commenta così, sui social, gli attacchi contro di lei dopo lo scontro con Samantha De Grenet durante una puntata del GFVip e svela: "Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ”. L'opinionista aveva fatto una gaffe con la De Grenet dicendole di essere ingrassata senza considerare che l'ex top model aveva raccontato della sua battaglia contro un tumore. “Ci sono passata anche io e non l’ho mai detto”, aveva replicato la Elia scusandosi ma scatenando le polemiche.

Polemiche a cui Antonella Elia ha voluto rispondere attraverso la condivisione sui social di un'intervista rilasciata a Panorama.it: "In questi ultimi giorni ho capito che non dovevo vergognarmi e mi sono raccontata", spiega l'opinionista: "Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità", commenta la Elia nel post su Instagram.

E poi commenta le insinuazioni contro di lei degli ultimi giorni: "Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Mi sono messa a nudo su @panorama_it per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo".

Alla fine del lungo post la Elia cita infine un frase della compianta Nadia Toffa che dice: "Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”.