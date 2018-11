Antonella Cavalieri: “Ho lasciato Dybala perché mi tradiva”

23 anni, bellissima, argentina. Questo l’identikit di Antonella Cavalieri, una delle modelle più richieste per le sfilate delle grandi firme della moda a livello globale. In Italia l’abbiamo conosciuta grazie alla sua storia con Paulo Dybala, fantasista argentino della Juventus. A Domenica Live, Antonella torna sulla rottura con il 10 bianconero e svela alcuni retroscena che finora non erano stati resi noti: “Più diventava famoso, più ci allontanavamo”. Devastante per la loro storia è stato proprio il trasferimento a Torino nell’estate del 2015 de La Joya: “Mi sentivo sola, non parlavo italiano, mi mancava la mia famiglia e Paulo non faceva nulla per migliorare questa situazione. Poi ogni giorno sui siti leggevo di un suo flirt e ho iniziato a credere che mi tradisse. Non ho mai avuto le prove sono sicura mi abbia tradito”. Poi si lamenta anche per una cosa molto particolare: “In tutta la sua carriera non mi ha mai dedicato un gol”.